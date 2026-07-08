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AGENDA · Avallon

Ciné des darons Kill Bill The Whole Bloody Affair Cinéma Le Vauban Avallon

lundi 17 août 2026 · Cinéma Le Vauban · Avallon

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Cinéma Le Vauban
Adresse
1 Rue du Maréchal Foch
Ville
89200 Avallon
Département
Yonne
Tarif
7.5 7.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Avallon

Ciné des darons Kill Bill The Whole Bloody Affair

Cinéma Le Vauban 1 Rue du Maréchal Foch Avallon Yonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 19:00:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Venez (re)découvrir le film Kill Bill The Whole Bloody Affair en VOST et en version longue (très longue 4 h 35 min). Interdit aux moins de 16 ans.   .

Cinéma Le Vauban 1 Rue du Maréchal Foch Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English :

L’événement Ciné des darons Kill Bill The Whole Bloody Affair Avallon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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