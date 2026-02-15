Ciné des jeunes La Princesse, l’ogre et la fourmi Rue Emile Tavan Aix-en-Provence

Ciné des jeunes La Princesse, l’ogre et la fourmi

Mercredi 18 mars 2026 de 10h30 à 11h10 et de 14h30 à 15h10. Rue Emile Tavan ESAAIX Ecole Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Film réalisé par Edouard Nazarov. Cinq fables où les héros jonglent entre surprises, solidarité, amitié, amour.Enfants

Cinq courts métrages pleins d’humour, où tous les personnages font l’expérience des surprises de la vie, les fourmis comme les ogres, les princesses comme les loups, les chiens comme les hippopotames, et pour qui la solidarité, l’amitié et l’amour l’emporteront ! .

Rue Emile Tavan ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Film directed by Edouard Nazarov. Five fables where the heroes juggle surprises, solidarity, friendship and love.

