Ciné-discussion Asalée, vers un nouveau système de santé ? LANNEMEZAN Lannemezan

Lannemezan

Ciné-discussion Asalée, vers un nouveau système de santé ?

LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 19:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Projection du documentaire Asalée, vers un nouveau système de santé ?, un film de Philippe Boig, produit par Tulipes & Cie. À travers des récits de patients, d’infirmiers et de médecins, le film interroge l’évolution du système de santé et la place du soin, de l’écoute et du travail en équipe. La projection sera suivie d’un débat.

Don libre de soutien sur place.

Sur réservation par téléphone ou SMS au 07 64 22 33 97

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LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 32 09 54 92

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English :

Screening of the documentary Asalée, vers un nouveau système de santé, a film by Philippe Boig, produced by Tulipes & Cie. Through the stories of patients, nurses and doctors, the film examines the evolution of the healthcare system and the place of care, listening and teamwork. The screening will be followed by a discussion.

Free donation on site.

Reservations by phone or SMS 07 64 22 33 97

L’événement Ciné-discussion Asalée, vers un nouveau système de santé ? Lannemezan a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65