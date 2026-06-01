Spectacle Les colons de l’espace LANNEMEZAN Lannemezan
Spectacle Les colons de l’espace LANNEMEZAN Lannemezan dimanche 14 juin 2026.
Lannemezan
Spectacle Les colons de l’espace
LANNEMEZAN 231 rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 20:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
L’atelier théâtre du Off et l’atelier danse terre à t’air proposent: Les colons de l’espace , danse et théâtre la création 2026 des ateliers
Entrée libre
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LANNEMEZAN 231 rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 59 service.culture.lannemezan@gmail.com
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English :
The Off theater workshop and the terre à t’air dance workshop present Les colons de l’espace , dance and theater, the 2026 workshop creation
Free admission
L’événement Spectacle Les colons de l’espace Lannemezan a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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