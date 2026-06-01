Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre avec Victorien Bornéat LANNEMEZAN Lannemezan

Rencontre avec Victorien Bornéat LANNEMEZAN Lannemezan vendredi 19 juin 2026.

Lieu : LANNEMEZAN

Adresse : Au cinéma du Grand Rio

Ville : 65300 Lannemezan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Lannemezan

Rencontre avec Victorien Bornéat

LANNEMEZAN Au cinéma du Grand Rio Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

À la salle de réunion du cinéma Le grand Rio Lannemezan, Victorien Bornéat nous présentera et dédicacera son livre L’exclusion Culturelle aux Editions du Faubourg.
Un manifeste pour une démocratisation culturelle
  .

LANNEMEZAN Au cinéma du Grand Rio Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Victorien Bornéat will present and sign his book L’exclusion Culturelle, published by Editions du Faubourg, in the meeting room of Le grand Rio Lannemezan cinema.
A manifesto for cultural democratization

L’événement Rencontre avec Victorien Bornéat Lannemezan a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

À voir aussi à Lannemezan (Hautes-Pyrénées)