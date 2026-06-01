Rencontre avec Victorien Bornéat LANNEMEZAN Lannemezan
Rencontre avec Victorien Bornéat LANNEMEZAN Lannemezan vendredi 19 juin 2026.
Lannemezan
Rencontre avec Victorien Bornéat
LANNEMEZAN Au cinéma du Grand Rio Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
À la salle de réunion du cinéma Le grand Rio Lannemezan, Victorien Bornéat nous présentera et dédicacera son livre L’exclusion Culturelle aux Editions du Faubourg.
Un manifeste pour une démocratisation culturelle
.
LANNEMEZAN Au cinéma du Grand Rio Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46
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English :
Victorien Bornéat will present and sign his book L’exclusion Culturelle, published by Editions du Faubourg, in the meeting room of Le grand Rio Lannemezan cinema.
A manifesto for cultural democratization
L’événement Rencontre avec Victorien Bornéat Lannemezan a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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