Rencontre avec Victorien Bornéat LANNEMEZAN Lannemezan

Lannemezan

Rencontre avec Victorien Bornéat

LANNEMEZAN Au cinéma du Grand Rio Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

À la salle de réunion du cinéma Le grand Rio Lannemezan, Victorien Bornéat nous présentera et dédicacera son livre L’exclusion Culturelle aux Editions du Faubourg.

Un manifeste pour une démocratisation culturelle

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LANNEMEZAN Au cinéma du Grand Rio Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46

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English :

Victorien Bornéat will present and sign his book L’exclusion Culturelle, published by Editions du Faubourg, in the meeting room of Le grand Rio Lannemezan cinema.

A manifesto for cultural democratization

L’événement Rencontre avec Victorien Bornéat Lannemezan a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65