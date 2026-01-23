Concert Les Fantaskes Au bar restaurant Sortie 16 Lannemezan

Concert Les Fantaskes

Au bar restaurant Sortie 16 30 Rue de Peyrehitte Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

En ouverture des fêtes de Lannemezan, quoi de mieux que les FantasKes ? On vous attends pour la soirée moules frites ! La carte habituelle sera aussi disponible ! Renseignements et réservations au 05 62 39 91 29

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Au bar restaurant Sortie 16 30 Rue de Peyrehitte Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 91 29

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English :

What better way to open the Lannemezan festivities than with the FantasKes? We look forward to welcoming you to our mussels and French fries evening! The usual menu will also be available! Information and reservations: 05 62 39 91 29

L’événement Concert Les Fantaskes Lannemezan a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65