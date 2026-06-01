Vide grenier A la salle du Nébouzan Lannemezan dimanche 14 juin 2026.

Lannemezan

Vide grenier

A la salle du Nébouzan 45 avenue Montaigne Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Vide grenier du FCP.

3€ le mètre à l’intérieur et l’extérieur sans table.

Buvette et restauration sur place

Réservations au 06 52 13 97 71 ou au 06 14 81 85 08

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A la salle du Nébouzan 45 avenue Montaigne Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 14 81 85 08

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English :

FCP garage sale.

3? per metre inside and outside without table.

Refreshments and snacks on site

Bookings on 06 52 13 97 71 or 06 14 81 85 08

L’événement Vide grenier Lannemezan a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65