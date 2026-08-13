Informations pratiques

Château-Renard

Ciné-discussion FINI D’EN RIRE

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:15:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ?

Documentaire de Matéo Larroque, Clara Menais et Mila Branco

Avec Guillaume Meurice, Lionel Dutemple, SandrineAlexi

Séance suivie d’une retransmission en direct d’un débat avec les participants du film (en direct du cinéma L’Écran de St Denis)

Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ?

Documentaire de 2026 1h37

En France, rire des puissants est devenu un sport à risque. En 30 ans, les humoristes les plus libres de la télévision et de la radio ont été méthodiquement neutralisés, marginalisés, censurés, voire virés. Dans l’audiovisuel public comme dans les médias privés, le même mécanisme se répète on tolère la satire tant qu’elle ne mord pas. Dès qu’elle touche au pouvoir, on coupe le micro. Des plateaux de Canal+ aux studios de France Inter en passant par les couloirs de France Télévisions, du règne de Nicolas Sarkozy à celui d’Emmanuel Macron, ce documentaire retrace la mécanique d’une mise au silence qui en dit long sur l’état réel de la liberté d’expression dans l’audiovisuel français. 7 .

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

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English :

No More Laughing! Political Humor on High Alert?

A documentary by Matéo Larroque, Clara Menais, and Mila Branco

Featuring Guillaume Meurice, Lionel Dutemple, and Sandrine Alexi

Screening followed by a live broadcast of a discussion with the film’s participants (live from the L’Écran cinema in Saint-Denis)

L’événement Ciné-discussion FINI D’EN RIRE Château-Renard a été mis à jour le 2026-08-13 par OT 3CBO