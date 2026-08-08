Informations pratiques

Château-Renard

Club Lecture adulte

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 18:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Echangeons autour de nos dernières lectures !

Le Club Lecture est l’occasion idéale pour partager vos coups de

cœur, débattre sur les livres qui vous ont marqué ou qui vous ont

moins plu, et découvrir de nouvelles pépites littéraires !

Adultes .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 mediatheque@3cbo.fr

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L’événement Club Lecture adulte Château-Renard a été mis à jour le 2026-08-03 par OT 3CBO