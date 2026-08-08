Club Lecture adulte Château-Renard
mercredi 26 août 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
Club Lecture adulte
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Echangeons autour de nos dernières lectures !
Le Club Lecture est l’occasion idéale pour partager vos coups de
cœur, débattre sur les livres qui vous ont marqué ou qui vous ont
moins plu, et découvrir de nouvelles pépites littéraires !
Adultes .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 mediatheque@3cbo.fr
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L’événement Club Lecture adulte Château-Renard a été mis à jour le 2026-08-03 par OT 3CBO
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