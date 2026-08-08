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AGENDA · Château-Renard

Club Lecture adulte Château-Renard

mercredi 26 août 2026 · Château-Renard

Club Lecture adulte Château-Renard

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
45 Place de la République
Ville
45220 Château-Renard
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Château-Renard

Club Lecture adulte

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

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Le Club Lecture est l’occasion idéale pour partager vos coups de
cœur, débattre sur les livres qui vous ont marqué ou qui vous ont
moins plu, et découvrir de nouvelles pépites littéraires !
Adultes   .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71  mediatheque@3cbo.fr

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L’événement Club Lecture adulte Château-Renard a été mis à jour le 2026-08-03 par OT 3CBO

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