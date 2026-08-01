Informations pratiques

Château-Renard

Grand prix Concours de Pétanque

142 Rue du Stade Château-Renard Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Grand prix

L’Amicale des boulistes de Château-Renard organise son concours de pétanque estival le samedi 22 Août au Stade Guy Rousseau de Château-Renard

Concours de pétanque en simple et en double ouvert à tous.

Grand prix

L’Amicale des boulistes de Château-Renard organise son concours de pétanque estival le samedi 22 Août au Stade Guy Rousseau de Château-Renard

Concours de pétanque en simple et en double ouvert à tous. 5 .

142 Rue du Stade Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 37 49 41 04

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English :

Grand Prix

The Château-Renard Petanque Club is hosting its summer petanque tournament on Saturday, August 22, at Guy Rousseau Stadium in Château-Renard

Pétanque tournament in singles and doubles—open to everyone.

L’événement Grand prix Concours de Pétanque Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-31 par OT 3CBO