Grand prix Concours de Pétanque Château-Renard
samedi 22 août 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
Grand prix Concours de Pétanque
142 Rue du Stade Château-Renard Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Grand prix
L’Amicale des boulistes de Château-Renard organise son concours de pétanque estival le samedi 22 Août au Stade Guy Rousseau de Château-Renard
Concours de pétanque en simple et en double ouvert à tous.
Grand prix
L’Amicale des boulistes de Château-Renard organise son concours de pétanque estival le samedi 22 Août au Stade Guy Rousseau de Château-Renard
Concours de pétanque en simple et en double ouvert à tous. 5 .
142 Rue du Stade Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 37 49 41 04
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English :
Grand Prix
The Château-Renard Petanque Club is hosting its summer petanque tournament on Saturday, August 22, at Guy Rousseau Stadium in Château-Renard
Pétanque tournament in singles and doubles—open to everyone.
L’événement Grand prix Concours de Pétanque Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-31 par OT 3CBO
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