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Ciné discussion The Mad dog of Europe Cinéma Le Félix Labouheyre

Ciné discussion The Mad dog of Europe Cinéma Le Félix Labouheyre

Ciné discussion The Mad dog of Europe Cinéma Le Félix Labouheyre dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Cinéma Le Félix

Adresse : 2 rue de l'hôtel de ville

Ville : 40210 Labouheyre

Département : Landes

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 4.5 4.5 6.5 Tarif de base plein tarif

Labouheyre

Ciné discussion The Mad dog of Europe

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 18:30:00
fin : 2026-05-10 20:30:00

Date(s) :
2026-05-10

The Mad Dog of Europe

La séance du dimanche 10 mai à 18h30 sera suivie d’un temps de discussion en salle.
The Mad Dog of Europe

La séance du dimanche 10 mai à 18h30 sera suivie d’un temps de discussion en salle.   .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68  cinema.labouheyre@gmail.com

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English : Ciné discussion The Mad dog of Europe

The Mad Dog of Europe

The 6:30pm screening on Sunday May 10 will be followed by a discussion in the auditorium.

L’événement Ciné discussion The Mad dog of Europe Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande

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