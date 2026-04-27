Ciné discussion The Mad dog of Europe Cinéma Le Félix Labouheyre

Labouheyre

Ciné discussion The Mad dog of Europe

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 18:30:00

fin : 2026-05-10 20:30:00

Date(s) :

2026-05-10

The Mad Dog of Europe

La séance du dimanche 10 mai à 18h30 sera suivie d’un temps de discussion en salle.

The Mad Dog of Europe

La séance du dimanche 10 mai à 18h30 sera suivie d’un temps de discussion en salle. .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

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English : Ciné discussion The Mad dog of Europe

The Mad Dog of Europe

The 6:30pm screening on Sunday May 10 will be followed by a discussion in the auditorium.

L’événement Ciné discussion The Mad dog of Europe Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande