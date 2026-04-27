Ciné discussion The Mad dog of Europe Cinéma Le Félix Labouheyre
Ciné discussion The Mad dog of Europe Cinéma Le Félix Labouheyre dimanche 10 mai 2026.
Labouheyre
Ciné discussion The Mad dog of Europe
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes
Tarif : 4.5 – 4.5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 18:30:00
fin : 2026-05-10 20:30:00
Date(s) :
2026-05-10
The Mad Dog of Europe
La séance du dimanche 10 mai à 18h30 sera suivie d’un temps de discussion en salle.
The Mad Dog of Europe
La séance du dimanche 10 mai à 18h30 sera suivie d’un temps de discussion en salle. .
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
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English : Ciné discussion The Mad dog of Europe
The Mad Dog of Europe
The 6:30pm screening on Sunday May 10 will be followed by a discussion in the auditorium.
L’événement Ciné discussion The Mad dog of Europe Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande
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