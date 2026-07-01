Cine d’Issy : Une année italienne, Ciné d’Issy, Issy-les-Moulineaux
vendredi 3 juillet 2026 · Ciné d'Issy · Issy-les-Moulineaux
Informations pratiques
Cine d’Issy : Une année italienne 3 – 6 juillet Ciné d’Issy Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T20:30:00+02:00 – 2026-07-03T22:12:00+02:00
Fin : 2026-07-06T20:30:00+02:00 – 2026-07-06T22:12:00+02:00
Septembre 2007. Fred, jeune Suédoise de dix-sept ans, emménage à Trieste et commence une année de terminale au lycée technique de la ville. Seule fille de sa classe, elle se retrouve au centre de l’attention, en particulier de celle d’un trio inséparable de garçons. Ensemble, ils expérimentent de nouveaux sentiments, confrontent leurs doutes, et soumettent leur amitié à rude épreuve. Cette année du bac les marquera pour toujours.
En VOST
Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 62 97 05 https://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=B0097.html Une programmation variée tout au long de la semaine.
Salle climatisée.
Son dolby stéréo numérique SRD. Accessible PMR
Une exploration touchante de l’adolescence
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