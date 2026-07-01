Soirée Blind test & Karaoké, Le Nida, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Soirée Blind test & Karaoké Vendredi 17 juillet, 19h30 Le Nida Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T19:30:00+02:00 – 2026-07-17T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-17T19:30:00+02:00 – 2026-07-17T23:30:00+02:00

Blind Test & Karaoké Party au Nida !

Avis aux mélomanes, aux chanteurs du dimanche et aux compétiteurs dans l’âme : le vendredi 17 juillet, le Nida vous donne rendez-vous pour une soirée festive mêlant Blind Test et Karaoké animée par Nari de Spectakular, notre animateur expert qui promet une ambiance survoltée et des fous rires garantis.

De 19h30 à 23h30, mettez vos connaissances musicales à l’épreuve, défiez vos amis sur les plus grands hits de toutes les générations et prenez le micro pour interpréter vos chansons préférées dans une ambiance décontractée et pleine de bonne humeur.

Au programme :

Blind Test : saurez-vous reconnaître les morceaux dès les premières notes ?

Karaoké : assumez votre talent… ou votre sens du spectacle !

Good food

Good drinks

✨ Good vibes

Que vous veniez pour gagner, chanter ou simplement profiter de l’ambiance, cette soirée promet son lot de rires, de tubes incontournables et de souvenirs mémorables.

Vendredi 17 juillet

De 19h30 à 23h30

Le Nida – Issy-les-Moulineaux

️ Entrée libre

Formez votre équipe, échauffez vos cordes vocales et préparez-vous à faire vibrer le Nida jusqu’au bout de la nuit !

Le Nida 11, Promenade coeur de ville, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France +33 (0)1 83 75 95 99 https://lenida.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/1991996318612?aff=oddtdtcreator »}] Le Nida, c’est une destination située au sein de l’éco-quartier Issy Coeur de Ville. C’est un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu d’évasion et d’inspiration. Le Nida, c’est un lieu de découverte et de création où les modes de vie durables et désirables s’interconnectent ; c’est une oasis urbaine où s’éveiller vers un futur optimiste ; c’est un univers d’échange où le « faire ensemble » prend sens.

Le Nida, c’est une bulle de vie unique en son genre, ouverte à tous, où s’émerveiller et se découvrir.

Le Nid d’idées d’avenir, c’est un lieu de rassemblement chaleureux pour se sentir comme à la maison ! 11, Promenade coeur de ville

le Nida vous donne rendez-vous pour une soirée festive mêlant Blind Test et Karaoké animée par Nari blindtest karaoke