SOIREE EXCEPTIONNELLE, Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

SOIREE EXCEPTIONNELLE Samedi 4 juillet, 18h30 Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Entrée libre, gratuit pour les adhérents, 2.20 € pour les non-adhérents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T23:30:00+02:00

Une soirée exceptionnelle vous est proposée par les ludothécaires pour fêter l’arrivée de l’été et des grandes vacances !!

De 18h30 à 20h30

Place à des petits défis pour les enfants : Du hasard, de la stratégie et de l’agilité au programme de cette super soirée ! Observe et trouve avec 3 gobelets sur la table et une balle cachée. La tour JENGA, attention à ne pas la faire tomber ! Inférieur-supérieur, le croupier révèle une carte, à vous de parier si la carte suivante sera inférieure ou supérieure !

De 20h30 à minuit – C’est la soirée adulte

« Faites vos jeux, et rien ne va plus ! » : Vous retrouverez les jeux classiques du Casino, Black Jack, Roulette et Poker ! Pour le plus grand bonheur des amateurs comme des professionnels. Pariez avec de l’argent fictif, aucun enjeu à part celui de s’amuser entre amis et avec vos ludothécaires !

Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux 18 rue de l’abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 81 50 http://www.issy.com/espacesludiques https://www.facebook.com/LudothequeIssy/?fref=ts [{« type »: « phone », « value »: « 0141238160 »}, {« type »: « email », « value »: « espaceludique@ville-issy.fr »}] Renseignements par téléphone au 01 41 23 81 50 (Ludothèque).

Horaires :

Mardi et Vendredi :15h30-18h30; Mercredi et Samedi: 10h-12h30 et 14h30-18h30

Le premier samedi du mois soirée jeux adultes à partir de 20h30. Gratuit pour les adhérents sur présentation dela carte d’abonnement – 4,50€

Pour les amateurs et les professionnels jeu casino

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