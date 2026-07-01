Concert Piano Bar – Robin Motheron (The Voice), Le Nida, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Concert Piano Bar – Robin Motheron (The Voice) Vendredi 24 juillet, 19h00 Le Nida Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T19:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T19:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:00:00+02:00

Piano Bar avec Robin Motheron – Révélé dans The Voice

Le jeudi 24 juillet dès 19h, le Nida vous invite à une soirée musicale placée sous le signe de la convivialité et de l’émotion.

Venez profiter d’un moment unique en compagnie de Robin Motheron, talent révélé dans l’émission The Voice, pour un piano bar en live. Au programme : une ambiance chaleureuse, des reprises incontournables, de belles découvertes musicales et un cadre idéal pour partager un dîner en famille.

Installez-vous confortablement, laissez-vous porter par la musique et profitez de la douceur d’une soirée d’été au Nida.

Jeudi 24 juillet 2025

À partir de 19h

Le Nida – Issy-les-Moulineaux

️ Entrée libre – consommation sur place

Réservation conseillée pour le restaurant : https://lenida.fr/restaurant-issy-les-moulineaux/

Venez nombreux pour cette belle soirée musicale !

Le Nida 11, Promenade coeur de ville, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France +33 (0)1 83 75 95 99 https://lenida.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/1992202280650?aff=oddtdtcreator »}] [{« link »: « https://lenida.fr/restaurant-issy-les-moulineaux/ »}] Le Nida, c’est une destination située au sein de l’éco-quartier Issy Coeur de Ville. C’est un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu d’évasion et d’inspiration. Le Nida, c’est un lieu de découverte et de création où les modes de vie durables et désirables s’interconnectent ; c’est une oasis urbaine où s’éveiller vers un futur optimiste ; c’est un univers d’échange où le « faire ensemble » prend sens.

Le Nida, c’est une bulle de vie unique en son genre, ouverte à tous, où s’émerveiller et se découvrir.

Le Nid d’idées d’avenir, c’est un lieu de rassemblement chaleureux pour se sentir comme à la maison ! 11, Promenade coeur de ville

Piano Bar avec Robin Motheron – Révélé dans The Voice