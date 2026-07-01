Cinéma en plein air au Fort – Esplanade du Belvédère, Esplanade du Belvédère, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Cinéma en plein air au Fort – Esplanade du Belvédère Samedi 4 juillet, 18h00 Esplanade du Belvédère Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

Dès 18 h, venez partager en famille, entre amis ou voisins des moments de convivialités autour d’animations ludiques proposées par la CLAVIM et de structures gonflables proposées par vos conseils de quartier.

Vers 19h un apéritif en musique sera offert aux habitants en partenariat avec le Réacteur, et pour poursuivre dans cette ambiance de fête, vous aurez la possibilité de pique-niquer et/ou de vous restaurer sur place.

Après les animations, à 22h 30, la projection du film Dragons sera proposé à l’esplanade du Belvédère.

Esplanade du Belvédère Esplanade du Belvédère, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

20 ème édition du festival du « Cinéma en plein air » cinéma plein air