Ciné d’Or On ira Rue Sellenick Les Andelys
Ciné d’Or On ira Rue Sellenick Les Andelys lundi 1 juin 2026.
Les Andelys
Ciné d’Or On ira
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 14:15:00
fin : 2026-06-01
Date(s) :
2026-06-01
Chaque mois, profitez d’une séance spéciale avec un film pensé pour les seniors, accessible à tous au tarif avantageux de 4€ seulement !
Synopsis
Marie, 80 ans, en a ras le bol de sa maladie. Elle a un plan partir en Suisse pour mettre fin à ses jours. Mais au moment de l’annoncer à Bruno, son fils irresponsable, et Anna sa petite-fille en crise d’ado, elle panique et invente un énorme mensonge. Prétextant un mystérieux héritage à aller chercher dans une banque suisse, elle leur propose de faire un voyage tous ensemble. Complice involontaire de cette mascarade, Rudy, un auxiliaire de vie tout juste rencontré la veille, va prendre le volant du vieux camping car familial, et conduire cette famille dans un voyage inattendu. .
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie
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English : Ciné d’Or On ira
L’événement Ciné d’Or On ira Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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