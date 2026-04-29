Ciné d’or On ira 4 Cinémas Theatre Vernon
Ciné d’or On ira 4 Cinémas Theatre Vernon lundi 1 juin 2026.
Vernon
Ciné d’or On ira
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 14:00:00
fin : 2026-06-01
Date(s) :
2026-06-01
Chaque mois, profitez d’une séance spéciale avec un film pensé pour les seniors, accessible à tous au tarif avantageux de 4€ seulement !
Synopsis
Marie, 80 ans, en a ras le bol de sa maladie. Elle a un plan partir en Suisse pour mettre fin à ses jours. Mais au moment de l’annoncer à Bruno, son fils irresponsable, et Anna sa petite-fille en crise d’ado, elle panique et invente un énorme mensonge. Prétextant un mystérieux héritage à aller chercher dans une banque suisse, elle leur propose de faire un voyage tous ensemble. Complice involontaire de cette mascarade, Rudy, un auxiliaire de vie tout juste rencontré la veille, va prendre le volant du vieux camping car familial, et conduire cette famille dans un voyage inattendu. .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Ciné d’or On ira
L’événement Ciné d’or On ira Vernon a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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