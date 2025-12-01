Théâtre La Cohabitation Espace Philippe Auguste Vernon

Théâtre La Cohabitation

Présenté dans le cadre du festival Les Anthroposcènes, en partenariat avec Le Tangram Evreux, La Cohabitation est un quasi-seule en scène qui parle de plantes ! Indispensables à notre environnement, les plantes sont pour certains aussi importantes que leurs animaux de compagnie. Alors, en plein Covid, et n’ayant pas de chien, la comédienne, isolée chez elle, se prend de passion pour le bouturage… ou comment développer une vraie relation avec ses végétaux !

La Cohabitation est un spectacle de la compagnie Les Abrités, située à Bonnières sur Seine, que nous avons accueilli en résidence pour finaliser la création lumière. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

