Ciné du mercredi, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Ciné du mercredi Mercredi 22 juillet, 15h00 Médiathèque Castagnéra Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T15:00:00+02:00 – 2026-07-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T15:00:00+02:00 – 2026-07-22T17:00:00+02:00

Cet été la médiathèque vous propose un Ciné du mercredi. Lors de ce moment de détente et d’échanges vous pourrez découvrir un film en version française lors d’une projection sur grand écran.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr

Projection d’un film