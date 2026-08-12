Ciné-échange Sous le Soleil des Pyrénées CAPVERN LES BAINS Capvern

Informations pratiques

Capvern

Ciné-échange Sous le Soleil des Pyrénées

CAPVERN LES BAINS Au cinéma Agnès Varda Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 20:30:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Projection du film Sous le soleil des Pyrénées 1h32.

Entre Comminges, Barousse et Bigorre, Sous le soleil des Pyrénées nous emmène à la rencontre d’un territoire authentique et de ceux qui le font vivre. À travers paysages majestueux, traditions vivantes, mémoire partagée et ses talents, ce documentaire rend hommage à l’âme des Pyrénées et à l’attachement profond de ses habitants à leur terre. Dans le domaine musical, on y retrouve notamment le groupe Boulevard des Airs ainsi que les soeurs Doya, révélées au grand public par l’émission The Voice. Les activités sportives et aériennes sont également à l’honneur parachutisme, montgolfière, vols autour du Pic du Midi, sans oublier les interventions en hélicoptère avec le PGHM. Le film comprend aussi une interview exceptionnelle dans le domaine du rugby avec les frères Marchand.

Echange avec M. Fabrice LAUNNAY, réalisateur et producteur de Sous le soleil des Pyrénées

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CAPVERN LES BAINS Au cinéma Agnès Varda Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 00 54 cinema-de-capvern@orange.fr

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English :

Screening of the film Sous le soleil des Pyr%E9n%E9es —1 hour 32 minutes.

Set between Comminges, Barousse, and Bigorre, *Sous le soleil des Pyrénées* takes us on a journey to discover an authentic region and the people who bring it to life. Through majestic landscapes, living traditions, shared memories, and local talent, this documentary pays tribute to the soul of the Pyrenees and the deep attachment its inhabitants have to their land. On the musical front, the documentary features the group Boulevard des Airs as well as the Doya sisters, who rose to fame on the TV show *The Voice*. Sports and aviation activities are also highlighted: skydiving, hot-air ballooning, flights around the Pic du Midi, and, of course, helicopter rescue operations with the PGHM. The film also features an exclusive interview with the Marchand brothers from the world of rugby.

Conversation with Mr. Fabrice LAUNNAY, director and producer of “Sous le soleil des Pyrénées”

L’événement Ciné-échange Sous le Soleil des Pyrénées Capvern a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65