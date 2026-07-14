Ciné en plein air et animations Maison de quartier des Ors Maison de quartier des Ors Romans-sur-Isère

vendredi 17 juillet 2026 · Maison de quartier des Ors · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Ciné en plein air et animations Maison de quartier des Ors

Maison de quartier des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 23:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Envie d’une belle soirée en plein air?

.

Maison de quartier des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 16 15 accueil-ors@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to enjoy a lovely evening outdoors?

L’événement Ciné en plein air et animations Maison de quartier des Ors Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-06 par Valence Romans Tourisme