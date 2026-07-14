Ciné en plein air et animations Maison de quartier des Ors Maison de quartier des Ors Romans-sur-Isère
vendredi 17 juillet 2026 · Maison de quartier des Ors · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Ciné en plein air et animations Maison de quartier des Ors
Maison de quartier des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 23:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Envie d’une belle soirée en plein air?
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Maison de quartier des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 16 15 accueil-ors@orange.fr
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English :
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L’événement Ciné en plein air et animations Maison de quartier des Ors Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-06 par Valence Romans Tourisme
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