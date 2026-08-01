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AGENDA · Chardonnay

Ciné en plein air & musique live les Echos de Chardonnay Montlaville Chardonnay

vendredi 21 août 2026 · Montlaville · Chardonnay

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
Montlaville
Adresse
Château de Montlaville
Ville
71700 Chardonnay
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chardonnay

Ciné en plein air & musique live les Echos de Chardonnay

Montlaville Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Vendredi 21 août Soirée immersion & mémoire locale au Château !
Dans le cadre des résidences Lab’Art, vivez un temps fort qui met à l’honneur les habitants et la mémoire du territoire.
– Exposition 3D & Objets Sonore Vernissage à 18h Découvrez l’exposition immersive de Raphaël Mogro sur l’âme des objets du quotidien et les œuvres stéréoscopiques créées par des habitants.
– Cinéma & Live Projection à 21h Assistez à la projection en plein air du documentaire réalisé par le Collectif Parfum après sa résidence à Chardonnay, accompagnée d’un concert en live ?? !   .

Montlaville Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49  animation@ecoso.org

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English : Ciné en plein air & musique live les Echos de Chardonnay

L’événement Ciné en plein air & musique live les Echos de Chardonnay Chardonnay a été mis à jour le 2026-07-31 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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