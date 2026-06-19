Informations pratiques

Monflanquin

Ciné en pleir air avec Cinéma Voyageur

Terrain de Foot Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 18:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

La soirée se déroulera avec une 1ère séance entre 18h et 20h sous chapiteau suivi d’une pause repas (petite restauration et buvette) suivie d’une 2eme projection en plein air à partir de 22h.

Le Cinéma Voyageur, c’est une tournée estivale de cinéma itinérant qui depuis 15 ans, arpente les routes de France et de Navarre pour montrer des films qui nous touchent, qui nous bousculent, avec l’envie de créer des moments de rencontres, d’échanges dans un cadre qu’on espère le plus accessible et conviviale possible. Nous sommes un collectif d’une quinzaine de personnes bénévoles à se relayer tout au long de l’été, pour proposer des séances de cinéma à prix libre. Le Cinéma voyageur, c’est aussi tout un petit bazar, un gros camion qui transporte notre chapiteau, notre écran géant extérieur, des transats, des chaises, une sono, une librairie, des guirlandes, et des tonnes de rallonges. .

Terrain de Foot Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

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English : Ciné en pleir air avec Cinéma Voyageur

L’événement Ciné en pleir air avec Cinéma Voyageur Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Coeur de Bastides