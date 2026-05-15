Ciné-Fouées -Les Misérables Place des Fontaines Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Ciné-Fouées -Les Misérables

Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-09 18:00:00

fin : 2027-01-09

Date(s) :

2027-01-09

Les Misérables de Jean-Paul Le Chanois.

En écho à l’adaptation théâtrale des Travailleurs de la mer présentée la semaine suivante, nous consacrons notre soirée ciné-fouées au chef-d’œuvre de Hugo Les Misérables. Tournée en technicolor, bénéficiant d’une superproduction et d’un casting en or, venez (re)découvrir cette adaptation qui fait référence, grâce à l’interprétation magistrale de Jean Gabin notamment.

Condamné au bagne pour avoir volé un pain, Jean Valjean trouve refuge chez un évêque charitable qui va lui offrir un nouveau départ. Bouleversé par sa générosité désintéressée, il décide de consacrer sa vie aux démunis. Repenti et sous une nouvelle identité, il fait fortune et œuvre désormais pour le bien. Mais ses ambitions humanistes sont réprimées par des hommes de lois comme Javert ou des malfrats comme Thénardier. Dans un Paris qui gronde sous la menace de l’insurrection, il doit lutter pour rester un honnête homme.

Œuvre parmi les plus adaptées au monde sans doute, c’est bien entouré que Jean-Paul Le Chanois se lance dans une telle aventure à la fin des années 50. Ainsi, c’est à René Barjavel qu’il s’associe à l’écriture pour adapter ce roman-fleuve à l’écran. Enfin c’est autour de la figure de Jean Gabin qui s’impose naturellement dans le rôle de Jean Valjean, qu’il construit son casting mais en jouant la carte du contre-emploi et en sollicitant Bernard Blier

et Bourvil pour les rôles particulièrement antipathiques de Javert et Thénardier. Un pari réussi qui lui permet de tirer le meilleur parti de ce trio d’acteurs d’exception.

Avec Jean Gabin, Bernard Blier, Bourvil, Danièle Delorme

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 9 janvier 2027 à partir de 18h.

Durée 3h + entracte. .

Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 09 77 culture@doue-en-anjou.fr

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*Les Misérables* by Jean-Paul Le Chanois.

L’événement Ciné-Fouées -Les Misérables Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME