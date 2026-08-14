Ciné goûté atelier Ciné monstres à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Place de la République Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Beaufort-en-Anjou

Ciné goûté atelier Ciné monstres à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:30:00

fin : 2026-10-21 16:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Ciné goûté atelier Ciné monstres à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

À la médiathèque, les histoires prennent vie sur grand écran ! À chaque période de vacances scolaires, les enfants sont invités à découvrir une sélection de courts métrages issus des collections de la médiathèque. La séance se prolonge autour d’un goûter et d’un atelier créatif les enfants repartent avec leur bricolage !

Enfants à partir de 4 ans. .

Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr

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English :

Cin%E9 go%FBt%E9 Workshop: Cin%E9 monstres at the Beaufort-en-Anjou Media Center

L’événement Ciné goûté atelier Ciné monstres à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme de l’Anjou Vert