Ciné-goûter l’île de Black Mor Cinéma Le Coluche Istres

Ciné-goûter l’île de Black Mor

Mercredi 11 mars 2026 à partir de 14h30. Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-11 14:30:00

À 15 ans, le Kid ne connait que les murs de son sordide orphelinat sur les côtes de Cornouailles. Il ne possède qu’une richesse la carte d’une île au trésor, tombée du livre de Black Mór, un célèbre pirate.

Épris de liberté, le jeune garçon s’enfuit. Aidé par deux pilleurs d’épaves, il vole le bateau des garde-côtes… l’aventure commence. Entre film de pirates et quête initiatique, L’île de Black Mór embarque les petits comme les grands dans son univers épique et poétique.

De Jean-François Laguionie France 2004 1h21



Pour prolonger la séance Une chasse aux trésors ! Comme le Kid, les moussaillons vont partir à l’aventure. Carte mystérieuse, énigmes à déchiffrer et indices à collecter c’est parti pour une super chasse aux trésors ! Puis goûter.



Parce que l’œil s’affine lorsqu’on est spectateur dès le plus jeune âge, Scènes&Cinés donne un rendez-vous mensuel aux enfants. .

Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 92 34

