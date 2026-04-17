Istres

Fête foraine du Muguet

Du 18/04 au 03/05/2026 tous les jours de 14h à 0h. Esplanade Bernardin Laugier Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-05-03 00:00:00

Date(s) :

2026-04-18

La fête foraine fait son grand retour devant l’hôtel de ville du 18 avril au 3 mai, tous les jours de 14h à minuit sur l’esplanade Bernardin Laugier près de l’étang de l’Olivier et de l’hôtel de villeEnfants

De nombreux manèges et attractions pour petits et grands !



Au programme



Samedi 18 avril “Toro de Fuego”

• 21h30 Défilé

• 22h Attractions pyrotechniques



Mercredi 22 avril

• Après-midi déguisée + mascottes de 15h à 18h

• Manèges à demi-tarif pour les personnes déguisées



Samedi 25 avril

• Feu d’artifice sur les rives de l’étang de l’Olivier à 22h



Mercredi 29 avril

• Présence des mascottes de 15h à 18h



Dimanche 3 mai

• Journée surprise pour clôturer la fête de 15h à 19h .

Esplanade Bernardin Laugier Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 50 00

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English :

The funfair returns in front of the Town Hall from April 18 to May 3, every day from 2 pm to midnight, on the Bernardin Laugier esplanade, near the Étang de l’Olivier and the Town Hall.

L’événement Fête foraine du Muguet Istres a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme d’Istres