Rando patrimoine de Saint Blaise au Pourra l’histoire des salins depuis l’antiquité Parking du Site archéologique de Saint Blaise Istres

Rando patrimoine de Saint Blaise au Pourra l’histoire des salins depuis l’antiquité

Vendredi 17 avril 2026 de 14h à 17h30. Parking du Site archéologique de Saint Blaise 13920 Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17 17:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Balade découverte au départ du site archéologique de Saint Blaise sur l’histoire des salins de Lavalduc, Citis et Pourra, au site archéologique de Saint-Blaise avec Élodie, guide conférencière.

Partez à la découverte du site archéologique de Saint-Blaise et de son environnement, marqué par plus de 2700 ans d’histoire.



Au fil de la randonnée, explorez cet ancien oppidum et plongez dans l’histoire de l’exploitation du sel en Provence, à travers les étangs de Citis et de Pourra. Dans ce territoire façonné par l’homme depuis l’Antiquité, le sel a longtemps occupé une place essentielle.



Accompagné par votre guide, vous découvrirez les vestiges de cette cité ancienne ainsi que les paysages de garrigue et de pinède qui l’entourent. .

Parking du Site archéologique de Saint Blaise 13920 Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

Discovery walk starting from the archaeological site of Saint-Blaise, focusing on the history of the saltworks of Lavalduc, Citis and Pourra, with Élodie, tour guide.

L’événement Rando patrimoine de Saint Blaise au Pourra l’histoire des salins depuis l’antiquité Istres a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme d’Istres