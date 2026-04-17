Marché des producteurs et artisans locaux d’Entressen La Grange Entressen Istres

Istres

Marché des producteurs et artisans locaux d’Entressen

Du 17/04 au 25/09/2026 le vendredi.

17h à 19h30. La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-04-17

Venez profiter de produits frais, locaux et de saison, directement proposés par celles et ceux qui les cultivent et les fabriquent. Profitez du marché des producteurs et artisans locaux à Entressen sur le parking de la Grange.

Un moment idéal pour privilégier le circuit court, consommer autrement et soutenir nos producteurs et artisans passionnés.

Côté gourmandises, vous pourrez aussi retrouver du pain artisanal et de la bière locale.



Les producteurs présents cette année



– Denis Collado (Coco Fruit) pêches, abricots et nectarines AB

– Jérôme & Céline Lescot (Mas des Pins) viande bovine d’Aubrac

– Jauffrey Mille (P’tit Milou) fromage de chèvre et de brebis

– Julien & Nadia Rizzo (La Ferme des Alpilles) volailles, œufs et produits régionaux d’exception

– Samuel Navarro & Laurance Delpino (Domaine Saint-Véran) huile d’olive et miel

– Jessica Bressy, Laura Imbert & François Aymard (Bioval Mas du Vallon) fruits et légumes AB

– Julie Roux (Le jardin de Barbegal) agneaux + fruits et légumes de saison

– Sébastien & Coralie Lemmi (Le Roller) figues

– Nicolas Hilselberger pain

– Patrice Vert Micobrasserie de la Crau Bières artisanales .

La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

Enjoy the local producers’ and craftsmen’s market in Entressen, in the Grange parking lot.

L’événement Marché des producteurs et artisans locaux d’Entressen Istres a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Istres