UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Antony

Ciné-goûter MA FAMILLE DE SAMOURAÏS, Le Sélect, Antony

mercredi 16 septembre 2026 · Le Sélect · Antony

Ciné-goûter MA FAMILLE DE SAMOURAÏS, Le Sélect, Antony

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Le Sélect
Adresse
10, avenue de la Division Leclerc, Antony
Ville
92160 Antony
Département
Hauts-de-Seine

Ciné-goûter MA FAMILLE DE SAMOURAÏS Mercredi 16 septembre, 14h00 Le Sélect Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

Projection + goûter

Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Ile-de-France http://www.leselect.ville-antony.fr
Ciné-goûter

À voir aussi à Antony (Hauts-de-Seine)