AGENDA · Antony
Ciné-goûter MA FAMILLE DE SAMOURAÏS, Le Sélect, Antony
mercredi 16 septembre 2026 · Le Sélect · Antony
Informations pratiques
Ciné-goûter MA FAMILLE DE SAMOURAÏS Mercredi 16 septembre, 14h00 Le Sélect Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00
Projection + goûter
Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Ile-de-France http://www.leselect.ville-antony.fr
Ciné-goûter
À voir aussi à Antony (Hauts-de-Seine)
- Soirée-débat LA VIE D’UNE FEMME, Le Sélect, Antony 10 septembre 2026
- Cinéscapade 2026, Le Sélect, Antony 11 septembre 2026
- Soirée-débat LES SURVIVANTS DU CHE, Le Sélect, Antony 12 septembre 2026
- Soirée-débat BILLIE MELODY, Le Sélect, Antony 14 septembre 2026
- Soirée-débat LA DERNIERE PATIENTE, Le Sélect, Antony 17 septembre 2026