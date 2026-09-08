AGENDA · Antony
Soirée-débat LA VIE D’UNE FEMME, Le Sélect, Antony
jeudi 10 septembre 2026 · Le Sélect · Antony
Informations pratiques
Soirée-débat LA VIE D’UNE FEMME Jeudi 10 septembre, 20h30 Le Sélect Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T20:30:00+02:00 – 2026-09-10T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-10T20:30:00+02:00 – 2026-09-10T23:30:00+02:00
Rencontre avec la réalisatrice
Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Ile-de-France http://www.leselect.ville-antony.fr
Soirée-débat / rencontre
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