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Soirée-débat LA VIE D’UNE FEMME, Le Sélect, Antony

jeudi 10 septembre 2026 · Le Sélect · Antony

Soirée-débat LA VIE D’UNE FEMME, Le Sélect, Antony

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
Le Sélect
Adresse
10, avenue de la Division Leclerc, Antony
Ville
92160 Antony
Département
Hauts-de-Seine

Soirée-débat LA VIE D’UNE FEMME Jeudi 10 septembre, 20h30 Le Sélect Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T20:30:00+02:00 – 2026-09-10T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-10T20:30:00+02:00 – 2026-09-10T23:30:00+02:00

Rencontre avec la réalisatrice

Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Ile-de-France http://www.leselect.ville-antony.fr
Soirée-débat / rencontre

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