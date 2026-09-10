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Soirée-débat BILLIE MELODY, Le Sélect, Antony

lundi 14 septembre 2026 · Le Sélect · Antony

Soirée-débat BILLIE MELODY, Le Sélect, Antony

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Lieu
Le Sélect
Adresse
10, avenue de la Division Leclerc, Antony
Ville
92160 Antony
Département
Hauts-de-Seine

Soirée-débat BILLIE MELODY Lundi 14 septembre, 20h30 Le Sélect Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T20:30:00+02:00 – 2026-09-14T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-14T20:30:00+02:00 – 2026-09-14T23:30:00+02:00

Rencontre avec la réalisatrice et le coscénariste

Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Ile-de-France http://www.leselect.ville-antony.fr
Soirée-débat / rencontre

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