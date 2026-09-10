Soirée-débat BILLIE MELODY, Le Sélect, Antony

Informations pratiques

Soirée-débat BILLIE MELODY Lundi 14 septembre, 20h30 Le Sélect Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T20:30:00+02:00 – 2026-09-14T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-14T20:30:00+02:00 – 2026-09-14T23:30:00+02:00

Rencontre avec la réalisatrice et le coscénariste

Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Ile-de-France http://www.leselect.ville-antony.fr

Soirée-débat / rencontre