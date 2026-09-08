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Master Class d’Albert Dupontel, Le Sélect, Antony

mardi 8 septembre 2026 · Le Sélect · Antony

Master Class d’Albert Dupontel, Le Sélect, Antony

Informations pratiques

Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
mardi 8 septembre 2026
Lieu
Le Sélect
Adresse
10, avenue de la Division Leclerc, Antony
Ville
92160 Antony
Département
Hauts-de-Seine

Master Class d’Albert Dupontel Mardi 8 septembre, 20h00 Le Sélect Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-08T20:00:00+02:00 – 2026-09-08T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-08T20:00:00+02:00 – 2026-09-08T23:00:00+02:00

Une soirée exceptionnelle

Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Ile-de-France http://www.leselect.ville-antony.fr
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