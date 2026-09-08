Master Class d’Albert Dupontel, Le Sélect, Antony

Informations pratiques

Master Class d’Albert Dupontel Mardi 8 septembre, 20h00 Le Sélect Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-08T20:00:00+02:00 – 2026-09-08T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-08T20:00:00+02:00 – 2026-09-08T23:00:00+02:00

Une soirée exceptionnelle

Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Ile-de-France http://www.leselect.ville-antony.fr

Séance spéciale