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La Rentrée dui Sélect 2026, Le Sélect, Antony

mardi 1 septembre 2026 · Le Sélect · Antony

La Rentrée dui Sélect 2026, Le Sélect, Antony

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
mardi 1 septembre 2026
Lieu
Le Sélect
Adresse
10, avenue de la Division Leclerc, Antony
Ville
92160 Antony
Département
Hauts-de-Seine

La Rentrée dui Sélect 2026 Mardi 1 septembre, 19h30 Le Sélect Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-01T19:30:00+02:00 – 2026-09-01T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-01T19:30:00+02:00 – 2026-09-01T22:30:00+02:00

Venez célébrer avec nous la rentrée ciné !

Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Ile-de-France http://www.leselect.ville-antony.fr
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