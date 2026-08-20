La Rentrée dui Sélect 2026, Le Sélect, Antony

Informations pratiques

La Rentrée dui Sélect 2026 Mardi 1 septembre, 19h30 Le Sélect Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T19:30:00+02:00 – 2026-09-01T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-01T19:30:00+02:00 – 2026-09-01T22:30:00+02:00

Venez célébrer avec nous la rentrée ciné !

Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Ile-de-France http://www.leselect.ville-antony.fr

Séance spéciale