AGENDA · Antony
La Rentrée dui Sélect 2026, Le Sélect, Antony
mardi 1 septembre 2026 · Le Sélect · Antony
Informations pratiques
La Rentrée dui Sélect 2026 Mardi 1 septembre, 19h30 Le Sélect Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-01T19:30:00+02:00 – 2026-09-01T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-01T19:30:00+02:00 – 2026-09-01T22:30:00+02:00
Venez célébrer avec nous la rentrée ciné !
Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Ile-de-France http://www.leselect.ville-antony.fr
Séance spéciale
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