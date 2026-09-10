Soirée-débat LES SURVIVANTS DU CHE, Le Sélect, Antony

Informations pratiques

Soirée-débat LES SURVIVANTS DU CHE Samedi 12 septembre, 18h30 Le Sélect Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T18:30:00+02:00 – 2026-09-12T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T18:30:00+02:00 – 2026-09-12T21:30:00+02:00

Rencontre avec le réalisateur

Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Ile-de-France http://www.leselect.ville-antony.fr

Soirée-débat / rencontre