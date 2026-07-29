Ciné-Goûter médiathèque la Caravelle Angélo dans la forêt mystérieuse Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette

Informations pratiques

Villebois-Lavalette

Ciné-Goûter médiathèque la Caravelle Angélo dans la forêt mystérieuse

Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Projection de films d’animation pour jeune public et goûter à la médiathèque intercommunale La Caravelle.

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Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr

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English : Ciné-Goûter médiathèque la Caravelle Angélo dans la forêt mystérieuse

Screening of animated films for young audiences and a snack at the La Caravelle inter-municipal media centre.

L’événement Ciné-Goûter médiathèque la Caravelle Angélo dans la forêt mystérieuse Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Sud Charente