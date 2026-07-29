Ciné-Goûter médiathèque la Caravelle Angélo dans la forêt mystérieuse Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette
mercredi 29 juillet 2026 · Médiathèque intercommunale La Caravelle · Villebois-Lavalette
Informations pratiques
Villebois-Lavalette
Ciné-Goûter médiathèque la Caravelle Angélo dans la forêt mystérieuse
Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 16:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Projection de films d’animation pour jeune public et goûter à la médiathèque intercommunale La Caravelle.
.
Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-Goûter médiathèque la Caravelle Angélo dans la forêt mystérieuse
Screening of animated films for young audiences and a snack at the La Caravelle inter-municipal media centre.
L’événement Ciné-Goûter médiathèque la Caravelle Angélo dans la forêt mystérieuse Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Sud Charente
À voir aussi à Villebois-Lavalette (Charente)
- Festival Villages Sessions à Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette 30 juillet 2026
- Spectacle légendes au chateau de Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette 31 juillet 2026
- Concert du groupe Cocktail de nuit Villebois-Lavalette 5 août 2026
- Atelier Médiathèque La Caravelle atelier peinture par Clémence Cadiot Médiathèque La Caravelle Villebois-Lavalette 22 août 2026
- Fête foraine de la St Augustin Villebois-Lavalette 28 août 2026