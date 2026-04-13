Ciné-goûter : Nos animaux de compagnie !, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

Ciné-goûter : Nos animaux de compagnie ! Mercredi 22 avril, 16h00 Médiathèque Andrée Chedid Nord

Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T16:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T16:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:30:00+02:00

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

Dans le cadre du Kiosque citoyen sur les animaux de compagnie en ville, nous vous proposons un long-métrage d’animation mettant en scène nos amis à plumes et à poils.

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