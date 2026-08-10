Ciné jeune à L’Alcazar Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Ciné jeune à L’Alcazar

Du 20/10 au 29/10/2026.

Horaires et jours en fonctions des propositions, voir le détail dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr. Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-20

Un rendez-vous spécial pour la jeunesse avec »’Cine jeune » à la Bibliothèque Alcazar BMVR.Enfants

Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !



Ciné jeune

> Auditorium



Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Au programme, une palette cinématographique proposant des films d’animation, des courts et longs métrages pour petits et grands.



MARDI 20 OCTOBRE À 15H

Film d’animation à partir de 7 ans, 1h10 Un jeune garçon reçoit comme cadeau un cochon… Une fable animalière à hauteur d’enfants.



JEUDI 22 OCTOBRE À 15H

Courts-métrages d’animation à partir de 4 ans, 52 mn Un programme de 3 courts-métrages sensibles et poétiques autour du vivre ensemble, de la générosité et de nos différences.



MARDI 27 OCTOBRE À 15H

Film d’animation à partir de 8 ans, 1h20 Une histoire de monstres dans un parc d’attractions… Une aventure pour frissonner et rigoler.



JEUDI 29 OCTOBRE À 15H

Courts-métrages d’animation à partir de 5 ans, 43 mn Un programme de 3 courts-métrages où les monstres deviennent rigolos, les sorcières douces et les fantômes des amis… .

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A special event for young people with »Cine jeune » at the Bibliothèque Alcazar BMVR.

L’événement Ciné jeune à L’Alcazar Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-10 par Ville de Marseille