Ciné jeune à L’Alcazar Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement
mardi 20 octobre 2026 · Bibliothèque Alcazar BMVR · Marseille 1er Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 1er Arrondissement
Ciné jeune à L’Alcazar
Du 20/10 au 29/10/2026.
Horaires et jours en fonctions des propositions, voir le détail dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr. Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-20
Un rendez-vous spécial pour la jeunesse avec »’Cine jeune » à la Bibliothèque Alcazar BMVR.Enfants
Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !
Ciné jeune
> Auditorium
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Au programme, une palette cinématographique proposant des films d’animation, des courts et longs métrages pour petits et grands.
MARDI 20 OCTOBRE À 15H
Film d’animation à partir de 7 ans, 1h10 Un jeune garçon reçoit comme cadeau un cochon… Une fable animalière à hauteur d’enfants.
JEUDI 22 OCTOBRE À 15H
Courts-métrages d’animation à partir de 4 ans, 52 mn Un programme de 3 courts-métrages sensibles et poétiques autour du vivre ensemble, de la générosité et de nos différences.
MARDI 27 OCTOBRE À 15H
Film d’animation à partir de 8 ans, 1h20 Une histoire de monstres dans un parc d’attractions… Une aventure pour frissonner et rigoler.
JEUDI 29 OCTOBRE À 15H
Courts-métrages d’animation à partir de 5 ans, 43 mn Un programme de 3 courts-métrages où les monstres deviennent rigolos, les sorcières douces et les fantômes des amis… .
Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A special event for young people with »Cine jeune » at the Bibliothèque Alcazar BMVR.
L’événement Ciné jeune à L’Alcazar Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-10 par Ville de Marseille
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