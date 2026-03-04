CINE JEUNE PUBLIC, Cinéma L’Autan, Ramonville-Saint-Agne

CINE JEUNE PUBLIC 14 et 15 mars Cinéma L’Autan Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T15:30:00+01:00 – 2026-03-14T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-15T15:30:00+01:00 – 2026-03-15T17:00:00+01:00

Résumé :

(A partir de 6 ans)

Will est un petit bouc avec de grands rêves. Lorsqu’il décroche une chance inespérée de rejoindre la ligue professionnelle de « roarball » – un sport mixte, ultra-intense, réservé aux bêtes les plus rapides et féroces du règne animal – il entend bien saisir sa chance. Problème : ses nouveaux coéquipiers ne sont pas franchement ravis d’avoir un « petit » dans l’équipe. Mais Will est prêt à tout pour bousculer les règles du jeu et prouver, une bonne fois pour toutes, que les petits aussi peuvent jouer dans la cour des grands.

Bande-annonce :

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=20630275&cfilm=326824.html

Cinéma L'Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 63 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/

Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires.

Goat : rêver plus haut, un film de Tyree Dillihay et Adam Rosette