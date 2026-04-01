CINE JEUNE PUBLIC Place Jean-Jaurès Ramonville-Saint-Agne

Ramonville-Saint-Agne

CINE JEUNE PUBLIC

Place Jean-Jaurès Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:30:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Jumpers, un film de Daniel Chong

Résumé

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(A partir de 6 ans)

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Mabel, une adolescente passionnée par les animaux, saute (littéralement !) sur l’occasion d’essayer une nouvelle technologie révolutionnaire permettant de communiquer avec eux d’une manière totalement inédite… en se glissant dans la peau d’une adorable femelle castor. Conçu par des scientifiques visionnaires, ce dispositif permet de transférer la conscience humaine dans le corps de robots-animaux plus vrais que nature. Mabel se lance alors dans une aventure unique et riche en découvertes au cœur du règne animal.

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Bande-annonce

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[https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=20630154&cfilm=1000009065.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=20630154&cfilm=1000009065.html) .

Place Jean-Jaurès Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Jumpers, a film by Daniel Chong

L’événement CINE JEUNE PUBLIC Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE