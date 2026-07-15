AGENDA · Pontarlier
Ciné Kid en Route Cinéma Olympia Pontarlier
dimanche 22 novembre 2026 · Cinéma Olympia · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Ciné Kid en Route
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 11:00:00
fin : 2026-12-06 11:50:00
Date(s) :
2026-11-22 2026-11-29 2026-12-06
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Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
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English : Ciné Kid en Route
L’événement Ciné Kid en Route Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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