Ciné Kid Gruffalo de Pere en Fils Cinéma Olympia Pontarlier
dimanche 14 février 2027 · Cinéma Olympia · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Ciné Kid Gruffalo de Pere en Fils
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-14 11:00:00
fin : 2027-02-21 12:03:00
Date(s) :
2027-02-14 2027-02-21 2027-02-28
Venez faire découvrir aux enfants les salles obscures pour la toute première fois.
Gruffalo de Père en Fils A partir de 3 ans / Durée 53 minutes
Synopsis Les monstres les plus attachants de la littérature jeunesse sont de retour sur grand écran.
D’après les albums illustrés de Julia Donaldson et Axel Scheffler. .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
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English : Ciné Kid Gruffalo de Pere en Fils
L’événement Ciné Kid Gruffalo de Pere en Fils Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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