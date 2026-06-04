Ciné Kid Gruffalo de Pere en Fils Cinéma Olympia Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Ciné Kid Gruffalo de Pere en Fils

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-14 11:00:00

fin : 2027-02-21 12:03:00

Date(s) :

2027-02-14 2027-02-21 2027-02-28

Venez faire découvrir aux enfants les salles obscures pour la toute première fois.

Gruffalo de Père en Fils A partir de 3 ans / Durée 53 minutes

Synopsis Les monstres les plus attachants de la littérature jeunesse sont de retour sur grand écran.

D’après les albums illustrés de Julia Donaldson et Axel Scheffler. .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr

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English : Ciné Kid Gruffalo de Pere en Fils

L’événement Ciné Kid Gruffalo de Pere en Fils Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS