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AGENDA · Pontarlier

Ciné Kid Gruffalo de Pere en Fils Cinéma Olympia Pontarlier

dimanche 14 février 2027 · Cinéma Olympia · Pontarlier

Informations pratiques

Début
dimanche 14 février 2027
Fin
dimanche 14 février 2027
Heure de début
11:00:00
Lieu
Cinéma Olympia
Adresse
2 Rue Louis Pergaud
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
5.5 5.5 5.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Ciné Kid Gruffalo de Pere en Fils

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-14 11:00:00
fin : 2027-02-21 12:03:00

Date(s) :
2027-02-14 2027-02-21 2027-02-28

Venez faire découvrir aux enfants les salles obscures pour la toute première fois.

Gruffalo de Père en Fils A partir de 3 ans / Durée 53 minutes

Synopsis Les monstres les plus attachants de la littérature jeunesse sont de retour sur grand écran.
D’après les albums illustrés de Julia Donaldson et Axel Scheffler.   .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   cine.olympia@orange.fr

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English : Ciné Kid Gruffalo de Pere en Fils

L’événement Ciné Kid Gruffalo de Pere en Fils Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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