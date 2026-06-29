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AGENDA · Pontarlier

Ciné Kid Jeune Pousse Cinéma Olympia Pontarlier

dimanche 11 octobre 2026 · Cinéma Olympia · Pontarlier

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Cinéma Olympia
Adresse
2 Rue Louis Pergaud
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
5.5 5.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Ciné Kid Jeune Pousse

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 11:00:00
fin : 2026-10-25 11:43:00

Date(s) :
2026-10-11 2026-10-18 2026-10-25

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Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   cine.olympia@orange.fr

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English : Ciné Kid Jeune Pousse

L’événement Ciné Kid Jeune Pousse Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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