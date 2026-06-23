Rodéo Events Route du Larmont Pontarlier
Rodéo Events Route du Larmont Pontarlier vendredi 10 juillet 2026.
Pontarlier
Rodéo Events
Route du Larmont Les Jeantets Pontarlier Doubs
Tarif : 15 – 15 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-10
Organisé par Cowboy Dream.
Venez le temps d’un weekend découvrir les différentes disciplines d’équitation western à travers différentes compétitions rodéo / roping, ranch sorting. barrel racing et pole bending.
Concert, repas, buvette, stands et animations pour les grands et les petits. .
Route du Larmont Les Jeantets Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Rodéo Events
L’événement Rodéo Events Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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