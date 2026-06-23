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Rodéo Events Route du Larmont Pontarlier

Rodéo Events Route du Larmont Pontarlier vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Route du Larmont
Adresse
Les Jeantets
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif
15 15 40 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Rodéo Events

Route du Larmont Les Jeantets Pontarlier Doubs

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-10

Organisé par Cowboy Dream.
Venez le temps d’un weekend découvrir les différentes disciplines d’équitation western à travers différentes compétitions rodéo / roping, ranch sorting. barrel racing et pole bending.
Concert, repas, buvette, stands et animations pour les grands et les petits.   .

Route du Larmont Les Jeantets Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Rodéo Events

L’événement Rodéo Events Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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