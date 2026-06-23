Rodéo Events Route du Larmont Pontarlier

Pontarlier

Rodéo Events

Route du Larmont Les Jeantets Pontarlier Doubs

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 09:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Organisé par Cowboy Dream.

Venez le temps d’un weekend découvrir les différentes disciplines d’équitation western à travers différentes compétitions rodéo / roping, ranch sorting. barrel racing et pole bending.

Concert, repas, buvette, stands et animations pour les grands et les petits. .

Route du Larmont Les Jeantets Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Rodéo Events

L’événement Rodéo Events Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS