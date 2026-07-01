Vaiana Atelier Danse Tahitienne Cinéma Olympia Pontarlier
mercredi 8 juillet 2026 · Cinéma Olympia · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Vaiana Atelier Danse Tahitienne
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 8.7 – 8.7 – 8.7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 13:45:00
fin : 2026-07-08 23:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Pour la sotie du film Vaiana, la légende du bout du monde le 8 Juillet votre Cinéma Olympia vous propose un Atelier de Danse Tahitienne avec Maeva Lenoir
Les 30 premières personnes venant acheter des places enfants en Caisse du Cinéma se verront remettre un coupon pour que leurs enfants participent à cet atelier en devant de scène avec Maeva. .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
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English : Vaiana Atelier Danse Tahitienne
L’événement Vaiana Atelier Danse Tahitienne Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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