Vaiana Atelier Danse Tahitienne Cinéma Olympia Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Vaiana Atelier Danse Tahitienne

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 8.7 – 8.7 – 8.7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 13:45:00

fin : 2026-07-08 23:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Pour la sotie du film Vaiana, la légende du bout du monde le 8 Juillet votre Cinéma Olympia vous propose un Atelier de Danse Tahitienne avec Maeva Lenoir

Les 30 premières personnes venant acheter des places enfants en Caisse du Cinéma se verront remettre un coupon pour que leurs enfants participent à cet atelier en devant de scène avec Maeva. .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr

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English : Vaiana Atelier Danse Tahitienne

L’événement Vaiana Atelier Danse Tahitienne Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS