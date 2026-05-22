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Découverte de la réalité virtuelle Médiathèque de Pontarlier Pontarlier

Découverte de la réalité virtuelle Médiathèque de Pontarlier Pontarlier samedi 27 juin 2026.

Lieu : Médiathèque de Pontarlier

Adresse : 2 Place d'Arçon

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Découverte de la réalité virtuelle

Médiathèque de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Venez découvrir le monde en réalité virtuelle ! À partir de 12 ans.   .

Médiathèque de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37  mediatheque@ville-pontarlier.com

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English : Découverte de la réalité virtuelle

L’événement Découverte de la réalité virtuelle Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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