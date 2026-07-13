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AGENDA · Pontarlier

Ciné Kid le merveilleux Hiver de Tom le Chat Cinéma Olympia Pontarlier

dimanche 3 janvier 2027 · Cinéma Olympia · Pontarlier

Informations pratiques

Début
dimanche 3 janvier 2027
Fin
dimanche 3 janvier 2027
Heure de début
11:00:00
Lieu
Cinéma Olympia
Adresse
2 Rue Louis Pergaud
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
5.5 5.5 5.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Ciné Kid le merveilleux Hiver de Tom le Chat

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-03 11:00:00
fin : 2027-01-10 12:12:00

Date(s) :
2027-01-03 2027-01-10 2027-01-17

Venez faire découvrir aux enfants les salles obscures pour la toute première fois. le Merveilleux Hiver de Tom le Chat A partir de 3 ans / Durée 1h02   .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   cine.olympia@orange.fr

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English : Ciné Kid le merveilleux Hiver de Tom le Chat

L’événement Ciné Kid le merveilleux Hiver de Tom le Chat Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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