Ciné Kid le merveilleux Hiver de Tom le Chat Cinéma Olympia Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Ciné Kid le merveilleux Hiver de Tom le Chat

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-03 11:00:00

fin : 2027-01-10 12:12:00

Date(s) :

2027-01-03 2027-01-10 2027-01-17

Venez faire découvrir aux enfants les salles obscures pour la toute première fois. le Merveilleux Hiver de Tom le Chat A partir de 3 ans / Durée 1h02 .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr

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English : Ciné Kid le merveilleux Hiver de Tom le Chat

L’événement Ciné Kid le merveilleux Hiver de Tom le Chat Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS