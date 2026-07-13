Ciné Kid le merveilleux Hiver de Tom le Chat Cinéma Olympia Pontarlier
dimanche 3 janvier 2027 · Cinéma Olympia · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Ciné Kid le merveilleux Hiver de Tom le Chat
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-03 11:00:00
fin : 2027-01-10 12:12:00
Date(s) :
2027-01-03 2027-01-10 2027-01-17
Venez faire découvrir aux enfants les salles obscures pour la toute première fois. le Merveilleux Hiver de Tom le Chat A partir de 3 ans / Durée 1h02 .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
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English : Ciné Kid le merveilleux Hiver de Tom le Chat
L’événement Ciné Kid le merveilleux Hiver de Tom le Chat Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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