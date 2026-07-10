Ciné Kid le Noel d’Ernest et Célestine Cinéma Olympia Pontarlier
dimanche 13 décembre 2026 · Cinéma Olympia · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Ciné Kid le Noel d’Ernest et Célestine
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 11:00:00
fin : 2026-12-13 12:10:00
Date(s) :
2026-12-13 2026-12-20 2026-12-27
Venez faire découvrir aux enfants les salles obscures pour la toute première fois.
Votre Cinéma Olympia continue son engagement à initier les enfants au Cinéma en vous proposant d’assister à une programmation Ciné Kid de court ou moyen métrage spécialement conçue pour eux !
le Noel d’Ernest et Célestine A partir de 3 ans / Durée 1h00 .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
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English : Ciné Kid le Noel d’Ernest et Célestine
L’événement Ciné Kid le Noel d’Ernest et Célestine Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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