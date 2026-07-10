Ciné Kid le Noel d’Ernest et Célestine Cinéma Olympia Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Ciné Kid le Noel d’Ernest et Célestine

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 11:00:00

fin : 2026-12-13 12:10:00

Date(s) :

2026-12-13 2026-12-20 2026-12-27

Venez faire découvrir aux enfants les salles obscures pour la toute première fois.

Votre Cinéma Olympia continue son engagement à initier les enfants au Cinéma en vous proposant d’assister à une programmation Ciné Kid de court ou moyen métrage spécialement conçue pour eux !

le Noel d’Ernest et Célestine A partir de 3 ans / Durée 1h00 .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr

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English : Ciné Kid le Noel d’Ernest et Célestine

L’événement Ciné Kid le Noel d’Ernest et Célestine Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS