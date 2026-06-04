Ciné Kid l’Ourse et l’Oiseau Cinéma Olympia Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Ciné Kid l’Ourse et l’Oiseau

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-24 11:00:00

fin : 2027-01-24 11:51:00

Date(s) :

2027-01-24 2027-01-31 2027-02-07

Venez faire découvrir aux enfants les salles obscures pour la toute première fois.

l’Ourse et l’Oiseau A partir de 3 ans / Durée 41 minutes

Synopsis Quatre ours, quatre contes, quatre saisons qu’ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr

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English : Ciné Kid l’Ourse et l’Oiseau

L’événement Ciné Kid l’Ourse et l’Oiseau Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS