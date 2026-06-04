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AGENDA · Pontarlier

Ciné Kid l’Ourse et l’Oiseau Cinéma Olympia Pontarlier

dimanche 24 janvier 2027 · Cinéma Olympia · Pontarlier

Informations pratiques

Début
dimanche 24 janvier 2027
Fin
dimanche 24 janvier 2027
Heure de début
11:00:00
Lieu
Cinéma Olympia
Adresse
2 Rue Louis Pergaud
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
5.5 5.5 5.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Ciné Kid l’Ourse et l’Oiseau

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-24 11:00:00
fin : 2027-01-24 11:51:00

Date(s) :
2027-01-24 2027-01-31 2027-02-07

Venez faire découvrir aux enfants les salles obscures pour la toute première fois.

l’Ourse et l’Oiseau A partir de 3 ans / Durée 41 minutes

Synopsis Quatre ours, quatre contes, quatre saisons qu’ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres.   .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   cine.olympia@orange.fr

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English : Ciné Kid l’Ourse et l’Oiseau

L’événement Ciné Kid l’Ourse et l’Oiseau Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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