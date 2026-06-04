Ciné Kid l’Ourse et l’Oiseau Cinéma Olympia Pontarlier
dimanche 24 janvier 2027 · Cinéma Olympia · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Ciné Kid l’Ourse et l’Oiseau
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-24 11:00:00
fin : 2027-01-24 11:51:00
Date(s) :
2027-01-24 2027-01-31 2027-02-07
Venez faire découvrir aux enfants les salles obscures pour la toute première fois.
l’Ourse et l’Oiseau A partir de 3 ans / Durée 41 minutes
Synopsis Quatre ours, quatre contes, quatre saisons qu’ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
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English : Ciné Kid l’Ourse et l’Oiseau
L’événement Ciné Kid l’Ourse et l’Oiseau Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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